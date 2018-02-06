İran’da başörtüsü krizi büyüyor

İran’daki zorunlu başörtüsü protestoları, muhafazakarlar ve reformistler arasında çekişmeye dönüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani kanadından, ‘halk başörtüsünün yasal zorunluluk olmasına karşı’ raporu geldi. Yargı erki ise ‘Protestocular madde bağımlısı’ çıkışını yaptı, ‘ağır ceza’ uyarısında bulundu.

İran’da kadınlara başörtüsü takma zorunluluğunu protesto için yapılan eylemler, reformistlerle muhafzakarlar arasında siyasi çekişmeye dönüştü. Protedtolar devam ederken, konuya ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından yaptırılan bir kamuoyu çalışması, üç yıl sonra açıklandı. Çalışmada, İranlıların yarısının, başörtüsünün özel bir mesele olduğu ve yasalarca zorunlu tutulmaması gerektiği görüşünde olduğu belirtildi. Reformist din adamı Feyzel Meybudi, raporun açıklanma kararına ilişkin “Hükümet, başörtüsü protestolarına alınan önlemlerin yasa dışı olduğunu ve demokratik olmadığını göstermek istiyor. Baskılar ve cezalandırmalar İslam’ın parçası değildir” dedi.

Öte yandan İran Yargı Erki sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, başörtüsü zorunluluğunu protesto edenlere ‘ağır cezalara çarptırılma’ uyarısında bulundu. Ejei, “Eğer bu kimselerin örgütlü olduğu ve başörtüsünün dışında başka hedeflerinin olduğu anlaşılırsa, suçlarının kesinleşmesi durumunda ağır cezalara çarptırılacakları davalar açılacaktır. Böylece hem kendilerine hem de ailelerine sorun çıkartmış olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü zorunluluğunu protesto edenlerin bir kısmının ‘madde bağımlısı’ olduğunu öne süren Ejei, şunları söyledi: “Aileler çocuklarının kandırılmaları veya uyuşturucu kullanarak bu gibi işlere girişmemeleri konusunda dikkat etmelidir. Bazıları sentetik uyuşturucu kullanıp bu gibi işleri yapıyorlar.”

Aralık 2017’de İranlı bir kadının, başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için başkent Tahran’daki İnkılab Caddesi’nde düzenlediği tek kişilik eylemin ardından, ülkede son günlerde “İnkılab Caddesi Kızı” olarak adlandırılan eylemler gerçekleştiriliyor. İran’da başörtüsü zorunluluğuna uymamanın 2 ay hapis veya 50 bin tümen (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor. Hapis cezası pek uygulanmazken, para cezasının kanunda belirtilenden yüksek alındığı öne sürülüyor. Tahran polisi tarafından yapılan açıklamada, son günlerdeki protestolar nedeniyle şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

İran’ın başkenti Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Tesnim haber ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Nesic Hemedani, kesici alet taşıyan bir kişinin İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalıştığını belirtti. Vali Yardımcısı, emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayan bu kişinin, ayağından vurularak yaralandığını söyledi. Hemedani, vurulan kişinin hangi amaçla bu eylemi yaptığı ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. İran’da geçen sene, IŞİD militanları meclis binasına ve Humeyni’nin türbesine silahlı baskın yapmıştı.