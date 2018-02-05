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05.02.2018 16:10

İran, Türkiye'ye olan borcunu ödedi

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İran, Türkiye'ye olan borcunu ödedi
İran'ın, Türkiye'ye yaptığı doğalgaz ihracatından doğan borcunun tamamını ödediği ve Türkiye'nin bundan sonra alacağı gazın bedelini indirimsiz ödeyeceği açıklandı.

Fars haber ajansı, İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hamid Reza Aragi'nin, "İran şimdiye kadar Türkiye'ye 8 milyar metreküp doğalgazı bedelsiz olarak sevk etti" dediğini duyurdu. Aragi, "İran bundan sonra Türkiye'ye normal biçimde gaz ihraç etmeye devam edecek ve ücretini alacaktır" dedi.

İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alan Türkiye, 2012 yılında yüksek fiyatlar satış yaptığı gerekçesiyle İran'a dava açmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında İran'ın aleyhinde karar vererek, Türkiye'ye toplam satışının yüzde 13'üne yakın gelen 1.9 milyar dolar ödemesine hükmetmişti.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh geçen yıl, İran'ın borcunu Türkiye'ye ihraç ettiği gazın parasını almayarak ödediğini söylemişti.

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