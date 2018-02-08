  • BIST 114.264
  • Altın 161,345
  • Dolar 3,8206
  • Euro 4,6816
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
08.02.2018 19:10

İran ile Güney Kore arasında 'akıllı telefon' krizi

»
İran ile Güney Kore arasında 'akıllı telefon' krizi
Telefon şirketi, Kuzey Kore ve İranlı sporculara telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

Güney Koreli elektronik ve akıllı cihaz üreticisi şirketin, ülkede yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'nda ABD yaptırımları gerekçesiyle İran ve Kuzey Koreliler dışında organizasyona katılacak tüm sporculara telefon hediye edeceğini açıklaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oldu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Güney Koreli şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile oyunlara katılan tüm ülke sporcuları ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 model akıllı telefon hediye ederek, organizasyonda her anı belgelemelerini ve dünyayla paylaşmalarını sağlamak istedi.

Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

İran resmi ajansı IRNA'da Güney Koreli şirketin kararı "ahlak dışı" olarak nitelenirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Güney Koreli yetkililere tepki gösterdiği ve boykot tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsung şirketi özür dilemediği sürece bu meselenin İran ve Samsung şirketi arasındaki ticari ilişkilere büyük etkisi olacaktır." dedi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Ali Ekber Kerimi ise konu hakkında halka boykot çağrısı yaptı. Kerimi, "Halk, Samsung ürünlerine karşı boykot uygulamak için kampanya başlatabilir." ifadesini kullandı.

Güney Koreli şirket, 4 bin adet akıllı telefonu tüm sporculara ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerine sunacağını duyurmuş, ancak ABD'nin yaptırımlar listesinde olan Kuzey Kore'nin ve İran'ın sporcularına telefon verilmeyeceği açıklanmıştı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 2018 Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IŞİD'den ilk kez 'kadın savaşçı' videosu08 Şubat 2018 Perşembe 12:54
  • Bir orangutan tüfekle 130 kez vurularak öldürüldü08 Şubat 2018 Perşembe 11:28
  • Suudi Arabistan'dan İsrail iddiasına yalanlama08 Şubat 2018 Perşembe 09:56
  • Tren ikiye bölündü!08 Şubat 2018 Perşembe 09:31
  • Eyfel Kulesi kapatıldı08 Şubat 2018 Perşembe 09:08
  • ABD'den Kuzey Kore açıklaması08 Şubat 2018 Perşembe 07:53
  • İsveç en soğuk gününü yaşıyor: 5 ölü07 Şubat 2018 Çarşamba 21:50
  • Ünlü aktör 'Rus müdahalesi' nedeniyle Facebook hesabını sildi07 Şubat 2018 Çarşamba 21:12
  • Hakan Atilla davasında flaş gelişme!07 Şubat 2018 Çarşamba 20:44
  • Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması07 Şubat 2018 Çarşamba 20:19
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu mobilya emekçileriyle buluştu
    • Adalet Nöbeti'nde 45. hafta
    • Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı PYD ile ilgili mahkeme kararları
    VİDEO GALERİ
    • Taksim Meydanı'nda ilk defa denendi
    • CHP'li Dursun Çiçek'ten ÖSO uyarısı
    • Nagehan Alçı'dan tepki çeken Ege Adaları açıklaması
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti