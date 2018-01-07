İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad tutuklandı iddiası!

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad´ın Bushehr´de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi.

El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran'daki "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad´ı Dini lider Ali Hamaney´in de onayıyla ev hapsine almak istiyor. 2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran´ın "yanlış yönetimin" ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.