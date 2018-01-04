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04.01.2018 20:45

İran Devrim Muhafızları askeri birliklerini harekete geçirdi

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İran Devrim Muhafızları askeri birliklerini harekete geçirdi
İran’ın Devrim Muhafızları, 21 kişinin öldüğü protesto gösterilerini bastırmak için üç kente askeri birlikler konuşlandırdı.

Devrim Muhafızları komutanı Binbaşı General Muhammed Ali Jafari yaptığı açıklamada, Hamadan, İsfahan ve Lorestan kentlerine kuvvetler gönderdiklerini söyledi.

Gençler ve işçi sınıfının ağırlaşan ekonomik koşullara karşı çıkmalarıyla başlayan protestolar, güçlü bir elite ve özellikle de lider Ayetullah Ali Hamaney’e karşı bir başkaldırı sayılıyor.

İdam ile yargılanma tehditlerine meydan okuyan protestocular, yüzlerce kişinin sokaklara döküldüğü Hamadan’ın Malayer kentinde, “İnsanlar yalvarıyor ama yüce lider Tanrı gibi davranıyor” sloganları attılar.

Sosyal medyadaki videolarda kuzeyde bulunan Novşehr’de yapılan protestolarda “diktatöre ölüm” diye bağıranlar olduğu görüldü.

2009'da “seçim hilesi” üzerine çıkan ve çok sayıda kişyinin öldürüldüğü ayaklanmayı bastıran Devrim Muhafızları, İran’ın Şii teokrasisinin bir kılıcı ve kalkanı olarak görülüyor.

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