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01.01.2018 14:40

İran devlet televizyonu protestolarda ölenlerin sayısını açıkladı

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İran devlet televizyonu protestolarda ölenlerin sayısını açıkladı
İran devlet televizyonu, protestolarda ölenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda ölenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin, polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan 'silahlı protestocuları' püskürttüğü belirtildi.

Son günlerde İran'ı sarsan protesto dalgasında, ülkenin birçok şehrindeki binlerce kişi sokağa inerek hayat pahalılığı ve zorlaşan ekonomik şartları protesto ediyor. Gösterilerde hükümet karşıtı sloganların yanı sıra, rejim karşıtı sloganlar da atılıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, protestoların başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada halkın gösteri hakkı olduğunu ancak bunu yaparken 'ülkenin düşmanlarına' karşı uyanık olmaları gerektiğini söylemişti.

Ülkede protestoların başlamasının ardından sosyal medyada da kısıtlamalara gidilmişti.

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