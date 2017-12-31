  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
31.12.2017 18:10

İran: Demir yumrukla karşılaşacaklar

»
İran: Demir yumrukla karşılaşacaklar
İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolara sert tepki gösterdi.

DHA - İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptı.  

İran genelinde üç gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar protestolar sırasında iki kişi yaşamını yitirirken yetkililer polis güçlerinin ateş açmadığını söyledi ve gerçekleşen ölümlerden Suni'leri ve dış güçleri sorumlu tuttu.

Hürremabad, Zencan ve Ahvaz kentlerindeki protestolar sırasında eylemciler ülkenin dini lideri Ayatollah Ali Hamaney'in görevden alınması veya öldürülmesi için slogan atarken, Ali Khamenei rejimine bağlı olarak çalışan İran Devrim Muhafızları Tuğgenerali Esmail Kowsari yerel basına yaptığı açıklamasında, "Eğer protestocular yüksek fiyatlar yüzünden sokaklara dökülüyorsa, şiddet eğilimli sloganlar atmamalı ve kamu malına zarar vermemeli" dedi.

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazli protestocuları verdikleri zararlar konusunda uyardı ve "Kamu malına zarar verenler, düzeni bozanlar ve yasaları çiğneyenler davranışlarından sorumlu tutulacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecek. Şiddet, korku ve terör eylemlerini yaymak yanıtsız kalamaz" dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var31 Aralık 2017 Pazar 14:23
  • Yılın son gününde Yunanistan’da korkutan deprem31 Aralık 2017 Pazar 13:38
  • Deniz uçağı düştü: Altı ölü31 Aralık 2017 Pazar 12:39
  • İngiltere’de 12 katlı binada yangın30 Aralık 2017 Cumartesi 22:39
  • 'İltica krizi'nde Yunanistan'dan yeni adım30 Aralık 2017 Cumartesi 21:42
  • Fransa'da yılbaşı gecesi için 140 bin polis görevlendirildi30 Aralık 2017 Cumartesi 20:56
  • Saint Petersburg bombacısı gözaltına alındı30 Aralık 2017 Cumartesi 19:47
  • Ukrayna'da rehin alınan 11 kişinin tamamı kurtarıldı30 Aralık 2017 Cumartesi 18:14
  • Nepal'den Everest yasağı30 Aralık 2017 Cumartesi 18:08
  • İsrail'den UNESCO kararı30 Aralık 2017 Cumartesi 17:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti