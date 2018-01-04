  • BIST 115.491
  • Altın 158,849
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
04.01.2018 20:45

İran Başkonsolosluğu önünde eylem

»
İran Başkonsolosluğu önünde eylem
Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, protesto gösterisi düzenledi.

İbrahim AKTÜRK -SOLAK / İSTANBUL, (DHA) Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi bir grup öğle saatlerinde İran Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Yöneticisi Gülçin Aykut okudu. İran'ın halk isyanının meşru olduğunu öne süren Aykut, "Molla iktidarının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu gerici diktatörlük, her ulustan İran halklarının sırtındaki kamburdur. İran'daki farklı ulusal ve inançsal kimliklerin tüm hakları tanınmalıdır" diye konuştu.

'İran halkları yalnız değildir, talepleri kabul edilsin' yazılı pankartı taşıyan grup, 'Dünyayı sosyalizm kurtaracak', 'İran halkı yalnız değildir' sloganları attı. Eylemin ardından grup, gösteriler sırasında hayatını kaybeden eylemciler için İran Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Polis, eylem boyunca konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Baro Başkanı: "Soylu'nun sözleri çok açık suçtur"04 Ocak 2018 Perşembe 17:28
  • Cezaevindeki Osman Kavala'dan 'FETÖ' mesajı04 Ocak 2018 Perşembe 17:19
  • Cezaevlerdinde 'tek tip' eylemleri başladı04 Ocak 2018 Perşembe 16:53
  • 28 Şubat döneminde ceza alanlar yeniden yargılanacak04 Ocak 2018 Perşembe 16:45
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir tepki de Konak'tan04 Ocak 2018 Perşembe 16:39
  • Anayasa Mahkemesi'nden topuk kanı kararı04 Ocak 2018 Perşembe 16:33
  • FETÖ'den tutuklu eşini ziyarete gitti aynı suçtan gözaltına alındı04 Ocak 2018 Perşembe 16:28
  • Tutuklu iş adamına 'ev hapsi' şartıyla tahliye04 Ocak 2018 Perşembe 16:25
  • İran Başkonsolosluğu önünde eylem04 Ocak 2018 Perşembe 16:05
  • Büyük ikramiye parasını bankaya yatırdı: İşte aylık alacağı faiz04 Ocak 2018 Perşembe 16:02
    • FOTO GALERİ
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    • Bülent Tezcan, basın toplantısı düzenledi
    • 'Kurt kız'ın şimdiki halini görenler tanıyamıyor
    VİDEO GALERİ
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti