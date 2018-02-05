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06.02.2018 01:25

Irak Yüksek Mahkemesi'nden çarpıcı Bağdadi kararı

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Irak Yüksek Mahkemesi'nden çarpıcı Bağdadi kararı
Merkezi Irak hükümetinin ilk defa yayımladığı, 'En çok arananlar' listesinde IŞİD terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin adının olmaması dikkat çekti.

Bağdat hükümetinin yayımladığı arananlar listesinde 28'i DEAŞ, 12'si El Kaide, 60 kişinin isimi yer alıyor. Irak'taki Kürt gazete ve televizyonlarda yer alan habere göre, arananlar listesinde 28 IŞİD terör örgütü, 12 El Kaide terör örgütü üyesi ile 20 Irak Baas Partisi üyesinin ismi yer alıyor. Arananlar listesinde Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in Ürdün’de yaşayan kızı Raghad Hüseyin'in ve yabancı uyruklu IŞİD'lilerin Irak’a girmesi için faaliyet yürütmek ile suçlanan Lübnan uyruklu Arap Ulusal Kongresi eski Genel Sekreteri Min Beşur'un adı da yer alıyor.

IŞİD lideri Bağdadi, Irak Savaşı sırasında Irak'ta el-Kaide'ye bağlı örgütün temellerini attı. Suriye'de çıkan iç savaş ile birlikte bu ülkeye giden ve Nisan 2013'te el-Nusra Cephesi ve kendi örgütü IŞİD'i birleştirdiğini ilan etti. 29 Haziran 2014 tarihinde halifeliğini ilan eden Bağdadi, 4 Ekim 2011'de ABD Dışişleri Bakanlığınca küresel terörist ilan edilerek yakalanması ve öldürülmesi için başına 10 milyon dolar ödül konulmuştu.

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