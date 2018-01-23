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23.01.2018 04:30
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iPhone X'u ısıran müşteri mağazayı havaya uçuruyordu!

iPhone X'u ısıran müşteri mağazayı havaya uçuruyordu!
Çinli bir müşteri iPhone X'u test ederken az kalsın canından oluyordu.

Piyasaya sürüldüğü ilk zamanlarda birkaç iPhone 8 patlama olayıyla karşı karşıya kalmıştık. Hatta bu olaylardan dolayı Apple aleyhine dava dahi açıldı. Bu seferki patlama haberimizin konuğu ise iPhone X oluyor. Çin'de bir müşteri, girmiş olduğu bir teknoloji mağazasında telefonu test ederken az kalsın canından oluyordu. 

Çin'de iPhone X almak isteyen bir müşteri, girmiş olduğu teknoloji mağazasında cihazı test etmek istedi. Kullanıcı, telefonun orijinal olup olmadığını anlamak için cihazı ısırdı. Müşterinin telefonu ısırmasıyla patlaması bir oldu. Ölümle burun buruna gelinen bu anlar, mağazadaki bir güvenlik kamerası tarafında an ve an kaydedildi. Mucize eseri olay sırasında kimsenin kılına bile zarar gelmedi.(donanım haber)

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