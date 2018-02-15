İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Kargonuz...

Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Şube Başkan vekili Ayhan Tekin, internetteki alışverişlerden satıcı kadar ürünün teslimini yapan kargo firmalarının da sorumlu olduğunu belirtti.

Ayhan Tekin, internetten yapılan alışverişlerde ürünün ayıplı çıkması veya tüketicinin koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde, satış yapılan firma bulunamazsa, kargo şirketinin de müteselsilen sorumlu olduğunu söyledi.

Tekin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre, tüketici önce satış yapan firmaya talebini iletecek. Eğer muhatap bulamazsa, talebini kargo şirketinden karşılanmak üzere gerekli hukuki girişimlerde bulunabilir. dedi.

Ayhan Tekin, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte mesafeli satışlarında arttığını, Türkiye'deki nüfusun yüzde 60'ının internet kullandığını ve bunun yüzde 35'inin 15 ila 20 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını hatırlattı. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 80'inin mağdur olduğunu ifade eden Tekin, en çok mağduriyetin cep telefonu, ilaç ve kozmetik ürün satışlarında gerçekleştiğini belirtti.

AYIPLI ÜRÜNLERDEN KARGO FİRMALARI DA SORUMLU

İnternetteki alışverişlerden satıcı kadar ürünün teslimini yapan kargo firmalarının da sorumlu olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi

Bu ürünlerin, bir yerden bir yere, nakil vasıta araçlarıyla aktarılması sağlanıyor. Bunu da kargo firmaları yapıyor. Bu kargo firmalarının da tabi ki, bu ürünlerle ilgili ayıplarında sorumluluğu var. Tüketici Kanuna göre, bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirine mütesellsil birbirlerine kefiller ve dolayısıyla kargo firmaları da bu ürünlerle ilgili ayıptan sorumludurlar.

İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin ürünlerini, kargo görevlisine ürünün ambalajını açtırıp kontrol ederek almaları konusunda uyaran Tekin, Kargo firması bundan imtina ediyorsa ve bizimde bu ürüne ihtiyacımız varsa, teslim aldım bölümüne 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir. dedi.

CAYMA HAKKI

Tekin; tüketicinin, ürünün ayıplı olması, verilen sipariş yerine farlı ürün gelmesi veya ürün ayıplı olması bile koşulsuz cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda 14 gün içinde cayma hakkından yararlanabileceğini kaydetti. Tekin, şöyle konuştu

Bu cayma bildiriminin, iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirmesi daha uygun olur. Dolayısıyla burada önemli olan cayma bildiriminin yapılacağı adresin, firmanın gerçek adresi olup, olmadığıdır. Ticaret Kanunu'nda internetten de dahi olsa firmaların adresleri, künyeleri yazılması gerekiyor; ama kötü niyetli firmalar, web sayfalarında bu bilgileri yazmıyor veya olmayan adresi yazıyorlar. Bu durumda muhatap bulamazlarsa, taleplerini kargo firmasından yapabilirler. Çünkü kargo şirketleri, bu firmayla ticari ilişki içindedir. Para alacak, fatura kesecektir. O nedenle mutlaka adresi vardır. Kargo şirketi, firmanın gerçek adresini vermekten imtina ediyor veya gizliyorsa. O takdirde tüketici, bütün haklarını kargo şirketinden talep etmek için hukuki yollara başvurabilir.

Tüketicinin cayma bildirimini 14 günlük sürenin son gününde yapabilme hakkının olduğunu hatırlatan Tekin, Cayma bildirimiyle ilgili firmanın web sayfasında bulunması gereken bilgilerde eksiklik varsa, bu durum, ayıbın hileyle gizlenmesini ortaya koyar ve burada zaman aşımı yoktur. 14 günlük süreye tüketicimiz bağlı değildir. Çünkü firma kötü niyetlidir. 14 günlük süre iyi niyetli firmalar içindir. Bu 14 günlük süre ise ürünün teslim alındığı günden itibaren başlar. dedi.

Tekin, alınan ürünün fiyatı 4 bin 570 liraya kadar ise kaymakamlıklardaki Tüketici Hakem Heyetine, 4 bin 570 ila 6 bin 860 lira arasındaysa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki İl Tüketici Hakem Heyetine, bu rakamın üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine o da yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulacağını söyledi.