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01.02.2018 22:50

İnternete erişimde eşitlik için trafiği yavaşlatma eylemi

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İnternete erişimde eşitlik için trafiği yavaşlatma eylemi
ABD'de bir bisikletli, internete erişimde eşitliği sağlayan ağ tarafsızlığı kararının kaldırılmasına trafiği yavaşlatarak tepki gösterdi.

ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) internet sağlayıcılarının ayrım gözetmeksizin tüm içeriklere ve kullanıcılara erişimin eşit hızda sağlanmasını zorunlu tutan ağ tarafsızlığı kararını kaldırması tepki çekmeye devam ediyor. 

FCC'in kararının ardından, internet sağlayıcıları bazı işletmelerin içeriklerine ekstra ücret karşılığında öncelik tanıyarak, bu içeriklere erişimi daha hızlı hale getirebiliyor. Bu durum kullanıcıların da internete erişimlerinin de pahalılaşmasına yol açıyor.

GEÇMEK İÇİN 5 DOLAR

Rob Bliss adlı bisikletli, bu duruma dikkat çekmek amacıyla oldukça yaratıcı bir eyleme imza attı. FCC'in Washington'daki binasının çevresinde bulunan yolu dubalarla daraltan Bliss, bisikletiyle yolun ortasında oldukça yavaş bir biçimde giderek trafiği yavaşlattı. Bliss, kendisini geçmek isteyen araçlardan ise 5 dolar talep etti. 

Üç gün boyunca bu eylemini sürdüren ve kameraya kaydeden Bliss, sık sık polislerle karşı karşıya geldi. Hiçbir sürücünün 5 dolarlık anlaşmaya yanaşmadığını söyleyen Bliss, özellikle gençlerin kendisine destek verdiğini de belirtti. Bliss, bu eylem ile amacının internete erişimde yaratılmak istenen eşitsizliği gözler önüne sermek olduğunu söyledi. 

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