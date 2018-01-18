Instagram'dan 'stalk' yapanları üzecek haber

Instagram'da hikayelerden ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gidecek

Instagram'a gelecek son güncellemeyle haberleri olmadan başkalarının fotoğraflarını kaydetmek tarih oluyor. İşte "stalk" yapanları üzecek gelişme...

Geçtiğimiz yıl Instagram’a gelen hikayeler özelliği birçok kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Son haberlere göre Instagram hikayeler fonksiyonuna çok yakında yeni bir özellik geliyor. Normalde Instagram hikayeler kısmına koyduğunuz bir görsel veya video 24 saat içerisinde silinir.

Instagram'da bu gönderileri kaydetme gibi bir şansınız olmadığı için muhtemelen screenshot(ekran görüntüsü) alarak fotoğraflarınızı kaydediyorsunuz. Bu işlemi yalnızca kendi fotoğraflarınız için yapıyorsanız sıkıntı yok, ancak başka kişilerin fotoğraflarını da ekran görüntüsü ile alan kişileri pek de hoş olmayacak bildirimler bekliyor. Instagram, çok yakında gelecek güncelleme ile birlikte, hikayelerde bir kişinin ekran görüntüsünü alırsanız o kişiye bildirim gitmesini sağlayacak.

Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre Instagram öncesinde sizi uyarmayı ihmal etmiyor. Güncelleme geldikten sonra alacağınız ilk ekran görüntüsünde karşınıza bir bildirim çıkaran ve bundan sonra aldığınız ekran görüntülerini fotoğrafın gerçek sahibine haber vereceğini söyleyen Instagram, kullanıcıya bu uyarıyı çıkardığı ilk seferde, kopyalanan fotoğrafın sahibine haber vermiyor.