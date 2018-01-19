Instagram’da ‘stalk’ yapanları üzecek haber!

Instagram’a gelecek olan güncelleme sonrasında, haberi olmadan başkasının fotoğrafını kaydetmek bitti.

Instagram ’a getiğimiz yıl gelen hikayeler özelliği birçok kişi beğenerek kullanıyor. Ancak yeni bilgilere göre Instagram hikayeler fonksiyonuna benzeyen yeni bir özellik geliyor. Şu an hikayeler kısmına koyulan görsel veya video 24 saat içerisinde siliniyor.

Şayet Instagram ‘dan bu gönderilerileri kaydetmek isterseniz ekran görüntüsü alıp; kayıt işlemini yapıyorsunuz. Bunu kendi hesabınız için yaparsanız sıkıntı yok. Ancak başka birinin fotoğraflarını da ekran görüntüsü aldığınızda olayın rengi değişecek. Hikayelerde bir kişinin ekran görüntüsünü alırsanız o kişiye bildirim gitmesini sağlayacak..

Güncelleme yapıldıktan sonra alınacak ilk ekran görüntüsünde bir bildirim çıkarıp sizi uyaracak ve bundan sonra aynı işlemi gerçekleştirirseniz aldığınız ekran görüntülerini fotoğrafın gerçek sahibine haber verecek.