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20.01.2018 02:35

Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır?

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Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır?
Instagram'a sessiz sedasız sunulan yeni bir özellik; Facebook ve Whatsapp'ta olduğu gibi kullanıcıların birbirlerini en son ne zaman aktif olduğunu görebilmelerini sağlıyor.

Peki bu özel bilgimizi paylaşmak zorunda mıyız? Instagram'da son görülme nasıl kapatılır? İşte yolu...

Instagram'da son görülme nasıl kapatılır? Bu sorunun yanıtı dünden bu yana yoğun olarak aranıyor; çünkü Instagram'ın varsayılan olarak açık sunduğu bu özellik nedeniyle kullanıcılar farkında olmadan son görülme tarihlerini paylaşıyorlar. Ancak istendiği taktirde Instagram'da son görülme kapatılabiliyor. Bunun için izlemeniz gereken basit bir yol var! 

Öncelikle Ayarlar'a girin. Ardından alt kısımda yer alan 'Hareket Durumunu Göster' seçeneğini devre dışı bırakıyoruz. Böylece Instagram’ın son görülme özelliğini kapatma işlemini başarıyla tamamlıyoruz.

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Bu özelliği kapatmanız halinde arkadaşlarınızın son görülme zamanlarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz. WhatsApp gibi diğer uygulamalarda bu bilgileri paylaşmayan kullanıcılar için benzer yöntemler uyguluyor.

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