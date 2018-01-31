  • BIST 120.358
  • Altın 162,253
  • Dolar 3,7570
  • Euro 4,6772
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
31.01.2018 14:00

Instagram'da bir yeni özellik daha!

»
Instagram'da bir yeni özellik daha!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da da, Twitter'ın Tweetdeck servisinde yaptığı gibi, planlı gönderim dönemi başlıyor.

Instagram'da da yakında sonradan yayınlanacak fotoğrafları planlayabileceğiz ve Instagram'ın sürekli başında olmasak da hesabı aktif tutabileceğiz.


Instagram, işletmelerin gönderilerini zamanlamasına izin vereceğini duyurdu. Reklamları kapsamayan gönderi zamanlama özelliği, doğrudan Instagram’a dahil edilmeyek. Uygulama yerine Instagram API’si üzerinde değişiklikler yapılacak. Böylece günümüzde oldukça popüler olan Hootsuite veya SocialFlow gibi sosyal medya yazılımları çok daha işlevsel hale gelecek. İlk etapta sadece İşletme hesapları tarafından kullanılabilecek olan gönderi zamanlama özelliğinin, 2019 yılından itibaren kişisel hesapların kullanımına sunulacağı dile getiriliyor.

Hootsuite CEO’su Ryan Holmes, gönderilerin zamanlanabilir hale gelmesinin, 16 milyondan fazla müşterilerinin ana taleplerinden birisi olduğunu belirtirken, yeni API ile birlikte onlarca farklı Instagram hesabının sosyal medya yöneticileri tarafından kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edilecebileceğini dile getiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galaxy S9 fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı30 Ocak 2018 Salı 22:26
  • Süper Ay'da kanlı tutulma: Türkiye izleyemeyecek30 Ocak 2018 Salı 16:51
  • Telefonların arkasındaki siyah noktanın ne işe yaradığı belli oldu29 Ocak 2018 Pazartesi 20:13
  • Emisyon skandalında Almanları zora sokacak iddia29 Ocak 2018 Pazartesi 16:05
  • Playstation oyuncuları dikkat!29 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
  • YouTube'a girenler dikkat!29 Ocak 2018 Pazartesi 13:55
  • Facebook'tan bir ilk29 Ocak 2018 Pazartesi 11:38
  • En son 132 yıl önce görülmüştü...Tarihi an geldi29 Ocak 2018 Pazartesi 09:35
  • NASA’nın kayıp uydusu yeniden sinyal göndermeye başladı28 Ocak 2018 Pazar 16:52
  • Rüyada neden bağıramayız? Karabasan nedir?26 Ocak 2018 Cuma 23:13
    • FOTO GALERİ
    • Uçurumda evlendiler! 121 metrede evlenen cesur çift
    • Bill Gates en sevdiği kitabı açıkladı
    • "Doktorlara savaşta bile dokunulmaz"
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı bombalanıyor! İşte ilk görüntüler
    • Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay
    • Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti