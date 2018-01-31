Instagram'da bir yeni özellik daha!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da da, Twitter'ın Tweetdeck servisinde yaptığı gibi, planlı gönderim dönemi başlıyor.

Instagram'da da yakında sonradan yayınlanacak fotoğrafları planlayabileceğiz ve Instagram'ın sürekli başında olmasak da hesabı aktif tutabileceğiz.



Instagram, işletmelerin gönderilerini zamanlamasına izin vereceğini duyurdu. Reklamları kapsamayan gönderi zamanlama özelliği, doğrudan Instagram’a dahil edilmeyek. Uygulama yerine Instagram API’si üzerinde değişiklikler yapılacak. Böylece günümüzde oldukça popüler olan Hootsuite veya SocialFlow gibi sosyal medya yazılımları çok daha işlevsel hale gelecek. İlk etapta sadece İşletme hesapları tarafından kullanılabilecek olan gönderi zamanlama özelliğinin, 2019 yılından itibaren kişisel hesapların kullanımına sunulacağı dile getiriliyor.

Hootsuite CEO’su Ryan Holmes, gönderilerin zamanlanabilir hale gelmesinin, 16 milyondan fazla müşterilerinin ana taleplerinden birisi olduğunu belirtirken, yeni API ile birlikte onlarca farklı Instagram hesabının sosyal medya yöneticileri tarafından kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edilecebileceğini dile getiriyor.