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29.01.2018 20:50
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Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı

Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı
İnternet fenomeni Jen Selter, dün ABD'de bir uçakta kabin memurlarıyla gerilim yaşadı.

Bindiği uçağın 90 dakika rötar yapmasına sinirlenen 24 yaşındaki Selter'ı polis uçaktan atmak zorunda kaldı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li sporcu ve manken Jen Selter, dün bindiği uçağı birbirine kattı. Milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki Selter, Miami’den New York’a gitmek üzere bindiği American Airlines uçağın 90 dakika rötar yapması sonrasında kabin memuruyla kavga etti.

Kabin görevlisinin, “Uçaktan inmek ister misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı veren Selter’ın bu açıklaması üzerine polisler uçağa çağrıldı. Selter, espri olarak evet dediğini söylerken, yaşanan tartışma internet sitelerine düştü. Selter’ın kardeşi ve bir başka yolcu da polis eşliğinde uçaktan indirildi.
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