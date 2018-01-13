  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
13.01.2018 22:35

İnsan Hakları Hukukçusundan AİHM'ye 'hak ihlali' çağrısı!

»
İnsan Hakları Hukukçusundan AİHM'ye 'hak ihlali' çağrısı!
"Türkiye'deki ‘hukukun üstünlüğü' kriziyle ilgili bir şeyler söyleyin"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali yapıldığı” gerekçesiyle tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını ikinci kez reddetmesini değerlendiren İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun mahkeme heyetini görevden almaması halinde diğer tüm mahkemelere ‘AYM kararını tanımayabilirsiniz’ mesajı vereceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 21 gazetecinin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ve duruşma savcısının HSYK tarafından açığa alındığını hatırlatan Altıparmak, "İstanbul 13. Ağır Ceza heyetine aynısını HSK yapmazsa kararı doğru buluyor demektir. Ki bu tüm mahkemelere AYM kararlarına uymayabilirsiniz demek anlamına gelir!” dedi.

ekran-resmi-2018-01-13-19.45.21.png

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil olmak üzere Avrupa Konseyi mercilerine de çağrıda bulunan hukukçu, “Türkiye’nin içinde bulunduğu ‘hukukun üstünlüğü’ kriziyle ilgili bir şeyler söyleyin” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maltepe Gülsuyu'nda kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı13 Ocak 2018 Cumartesi 17:34
  • FETÖ tutukluları Hakan Atilla davasıyla ilgili sorguda13 Ocak 2018 Cumartesi 17:14
  • YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine...13 Ocak 2018 Cumartesi 16:50
  • Meclis önünde kendini yakan işçi konuştu13 Ocak 2018 Cumartesi 16:32
  • 3 kritik isim sorgulanmak üzere emniyete getirildi13 Ocak 2018 Cumartesi 15:19
  • İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!13 Ocak 2018 Cumartesi 15:08
  • AKP'li belediye başkanı: Vaat ettim, bu milleti kandırdım!13 Ocak 2018 Cumartesi 15:02
  • TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurdu13 Ocak 2018 Cumartesi 14:58
  • Akit muhabiri cezaevine girdi13 Ocak 2018 Cumartesi 14:42
  • Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama13 Ocak 2018 Cumartesi 14:22
    • FOTO GALERİ
    • Kuş gribi Türkiye'ye geri döndü!
    • Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber
    • CHP İl Kongresi'nden fotoğraflar
    VİDEO GALERİ
    • Feyzioğlu: Erdoğan gitsin, çömez Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin
    • Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet anması
    • Voleybol maçında korku dolu anlar!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti