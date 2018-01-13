İnsan Hakları Hukukçusundan AİHM'ye 'hak ihlali' çağrısı!

"Türkiye'deki ‘hukukun üstünlüğü' kriziyle ilgili bir şeyler söyleyin"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali yapıldığı” gerekçesiyle tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını ikinci kez reddetmesini değerlendiren İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun mahkeme heyetini görevden almaması halinde diğer tüm mahkemelere ‘AYM kararını tanımayabilirsiniz’ mesajı vereceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 21 gazetecinin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ve duruşma savcısının HSYK tarafından açığa alındığını hatırlatan Altıparmak, "İstanbul 13. Ağır Ceza heyetine aynısını HSK yapmazsa kararı doğru buluyor demektir. Ki bu tüm mahkemelere AYM kararlarına uymayabilirsiniz demek anlamına gelir!” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil olmak üzere Avrupa Konseyi mercilerine de çağrıda bulunan hukukçu, “Türkiye’nin içinde bulunduğu ‘hukukun üstünlüğü’ kriziyle ilgili bir şeyler söyleyin” ifadelerini kullandı.