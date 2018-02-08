İnşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana’da, 15 katlı inşaatın 8. katından merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adana bir inşaatta yaşanan iş cinayetinde, 55 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi. Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan 15 katlı inşaattın 8. Katında çalışan kalıpçı ustası Kadri Baykara, yemek molasının ardından yeniden iş başlamasından kısa süre sonra merdiven boşluğuna düştü.

Diğer işçiler tarafından çağrılan ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.