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02.01.2018 19:25

İnişe geçtiği sırada fark etti...

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İnişe geçtiği sırada fark etti...
ATATÜRK Havalimanı’na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.

DHA - Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.


Pilot:  Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize



Kule : 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan



Pilot : Hafif sağımızdan



Kule : Anlaşıldı efendim

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