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22.01.2018 20:15

İngiltere'den Zeytin Dalı operasyonuna destek

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İngiltere'den Zeytin Dalı operasyonuna destek
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye’nin haklı olduğunu mesajını vererek, Afrin operasyonuna destek verdi.

DHA - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiltere Dışişleri Baknı Boris Johnson, gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayarak, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltma ve önemli hedefe odaklanma amacını paylaşıyoruz: Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç.”

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