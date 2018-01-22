İngiltere'den Zeytin Dalı operasyonuna destek

DHA - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiltere Dışişleri Baknı Boris Johnson, gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayarak, Twitter hesabından şunları yazdı:
“Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltma ve önemli hedefe odaklanma amacını paylaşıyoruz: Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç.”
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