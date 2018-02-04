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04.02.2018 12:25

İngiltere'de Viking savaşçılarına ait toplu mezar bulundu

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İngiltere'de Viking savaşçılarına ait toplu mezar bulundu
İngiltere'de kime ait olduğu 30 yılı aşkın süredir araştırılan 300 kişilik toplu mezarın Vikinglere ait olabileceği öne sürüldü.

İngiltere’de bulunan 300 kişilik toplu mezarın Vikinglere ait olabileceği düşünülüyor.

Bristol Üniversitesi’nde yapılan son araştırmaya göre toplu mezardakiler, 9. yüzyılda Britanya’da “Büyük Dinsiz Ordusu” olarak da anılan Vikinglere ait.

RT.com'un haberine göre kalıntılar, 1980’li yıllarda Derbyshire’da bulunmuştu. Çalışmaları Antiquity dergisinde yayımlanan arkeologlar, bunların Mercia Krallığıyla savaşmak üzere Ada’ya gönderilen savaşçılar olduğuna inanıyor. Savaşı Vikingler kazanmış, Mercia Kralı 873 yılında sürgüne gitmek zorunda kalmıştı.

Bölgede yapılan ilk radyokarbon araştırması, bunların Vikinglere ait olamayacak kadar eski olduğunu ortaya koymuştu. Ancak araştırmanın başındaki Cat Jarman, radyokarbon araştırmasındaki bu sonuca deniz rezervuar etkisinin neden olduğunu düşünüyor. Deniz rezervuar etkisine göre bir insan yaşamı süresince çok fazla balık tüketirse bu onun kalıntılarının radyokarbon testinde normalden daha eski çıkmasına neden olabilir.

Jarman, “Balık ya da başka deniz yiyecekleri tükettiğimizde karasal gıdalara göre çok daha eski olan karbonları kemiklerimize taşırız. Bu arkeolojik kemik materyalleri üzerindeki radyokarbon tarihlendirmesini karıştırabilir. Doğru sonuca ulaşabilmek için her bireyin ne kadar deniz yiyeceği tükettiğini de hesaba katmalıyız” dedi.

Bölgedeki ölülerin yüzde 80’i yaşları 18 ila 45 arasında değişen erkekler. Bazılarında savaş yarası olabilecek kadar şiddetli izler var. Bölgede, diğerlerinden ayrı 2 mezarın da bulunduğu belirtiliyor. Bunlardan biri Viking kılıcı ve Thor çekiciyle birlikte gömülmüş. Bu savaşçıda biri sol kalçasındaki derin bir kesik olmak üzere birden fazla ölümcül yara izi olduğu belirtiliyor. Savaşçının bacaklarının arasına yabandomuzu dişi konulduğu görülüyor. Bunun, savaşçının penisinin zarar gördüğünün işareti olabileceği aktarılıyor. Yabandomuzu dişinin öbür dünyada zedelenen penisin yerine geçeceğine inanılıyor.

Kalıntıların yüzde 20’si kadınlara ait. Ayrı bir mezarda yaşları 8-18 arasındaki 4 tane de çocuk var. Çocukların ayaklarında koyun çenesiyle gömüldüğü belirtiliyor. Çocukların en azından ikisi travmatik yaralar almış. Araştırmacılar, bu çocukların kurban edilmiş olabileceğini söylüyor. 

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