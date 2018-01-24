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24.01.2018 17:30

İngiliz medyası YPG'ye katılan İngilizleri uyardı

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İngiliz medyası YPG'ye katılan İngilizleri uyardı
BBC'nin yaptığı bir haberde YPG'ye katılan İngiltere vatandaşlarının NATO üyesi bir ülkeyle karşı karşıya gelmelerinin sonuçları olabileceği yönünde uyarılara yer verildi.

TSK’nin Afrin operasyonu dünya medyasında da ele alınırken BBC News, Afrin’de “YPG yanında savaşmak üzere gönüllü olan bir grup yabancı savaşçı”nın varlığına dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan ve adı Huang Lei olduğu belirtilen Çin asıllı Britanyalı’nın “YPG’ye katılan yabancıların arasında kendinden başka iki Britanyalının daha olduğunu” söylediğini aktarılıyor.

BBC News’a göre, 2015 yılında “IŞİD’e karşı savaşmak amacıyla” Suriye’ye gittiği belirtilen Lei, “şimdi Türkiye’nin liderliğindeki güçlerle savaşmaya hazır 20 kadar yabancı gönüllüden oluşan bir grubun olduğunu” söyledi. BBC News, örgüte katılan “yabancı savaşçılara” ilişkin yayınlan bir videoda Amerikan aksanı ile konuşan birinin bulunduğuna dikkat çekerken, söz konusu Amerikalı’nın “Afrin’e gidip savaşmaya hazırız” derken “uzunca bir süre eğitim gördük. Hazırız ve YPG tarafından donatıldık” dediğini de aktardı.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLARI DEFALARCA UYARDI

BBC News haberinde, “Britanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını yurt dışındaki çatışmalara dahil olmamaları yönünde defalarca uyardı” diye anımsattığı haberinde, Krallık Birleşik Hizmetler Ensitusü’nden Ortadoğu analisti Michael Stephens’ın değerlendirmesine de yer verdi.

Michael Stephens, söz konusu yabancılara ilişkin olarak “Daha önce eylemleri, koalisyon ortaklarının hedeflerinin tamamen doğrultusunda idi. Şimdi ise, bu gönüller, egemen bir ülke ve bir NATO müttefikine karşı çıkıyor ve bu bazı hukuki meseleler birlikte getiriyor” uyarısını yaptı.

BBC News da “Lei, Britanya’ya döndüğünde bazı sonuçlarla yüz yüze kalabileceğini kabul ediyor” ifadelerini kulandı.

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