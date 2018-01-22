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22.01.2018 16:10

İngiliz basınından Mesut Özil'e 'Alman çetesi' benzetmesi

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İngiliz basınından Mesut Özil'e 'Alman çetesi' benzetmesi
Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'e İngiliz basınında 'Alman çetesi' benzetmesi yapıldı.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA - Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Londra'da gezerken ve metroyla seyahat ederken fotoğraflarını paylaşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İngiliz basını da Özil'in bu seyahatini manşetlerine taşırken, "Özil, siyah kapüşonlu kıyafetiyle Londra sokaklarında Alman çetesi gibi geziyor" ifadelerini kullandı.

Haberlerde ayrıca, "Arsenal'de uzun vadeli geleceği belli olmayan Özil, dedikodulardan uzak durmak için Londra'da keyifli bir gün geçirdi" denildi.

Alman yıldız futbolcu, Arsenal'in sahasında Crystal Palace'ı 4 - 1 yendiği maça ilk 11'de başlarken, başarılı futbolunu 1 de asistle süsledi.

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