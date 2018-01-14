İngiliz basınından Cenk Tosun yorumları

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Everton, Tottenham karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrılsa da milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçındaki performansıyla izleyenlerin ve Ada basınının beğenisini kazandı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, "Zorlu ilk maça rağmen Cenk Tosun umut verici bir oyun sergiledi. Topla buluşmak ve topu gol yollarına göndermek için güçlü bir şekilde mücadele etti." derken, Everton adına en yüksek puanı milli golcüye verdi.

The Guardian gazetesi de Cenk Tosun'un forma giymesinin Everton adına maçtaki tek olumlu gelişme olduğunu aktardı. Gazete, "Cenk Tosun, Romelu Lukaku'nun ayrılmasından sonra takımın hücum hattına mücadele ve hareketlilik getirdi." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bir başka gazetesi Daily Mirror ise Beşiktaş'tan 22 milyon avro net bonservis bedeliyle transfer edilen Türk futbolcunun, takım arkadaşı Wayne Rooney ile Premier Lig'in en etkili savunma hatlarından birine karşı mücadele ettiğini yazdı.

Öte yandan Cenk Tosun'un teknik direktörü Sam Allardyce ve takım arkadaşları da ilk karşılaşmasının ardından milli oyuncudan övgüyle bahsetti.

Allardyce, Premier Lig'de ilk kez forma giyen ve 62 dakika oyunda kalan Cenk Tosun'un fiziksel ve mental olarak kendini bulacağını ve gol yollarındaki yeteneğinin kendilerine yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Takım kaptanı Phil Jagielka ise 26 yaşındaki golcü için "Sadece birkaç gündür burada olmasına rağmen kendini gösterdi. Topa ilk dokunuşları ve top kontrolü mükemmeldi." yorumunda bulundu.