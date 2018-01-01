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02.01.2018 03:00

Independent: Türk halkını korkutan reklam

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Independent: Türk halkını korkutan reklam
İngiltere'nin çok okunan haber portallarından Independent'ta yer alan bir haber, geçtiğimiz hafta film ve dizi izleme platformu Netflix'in reklamının Türkiye'de korkuya sebep olduğunu yazdı.

Haberde, Black Mirror'ın tanıtımı için 'iamwaldo' isimli birinden gelen mesajın bazı internet kullanıcılarını korkuttuğu ifade edildi.

Ekşi Sözlük’te geçtiğimiz hafta ortaya çıkan tartışma, İngiliz basınının gündemine oturdu. İngiltere’nin çok okunan haber sitelerinden Independent’ta yer alan habere göre Black Mirror isimli dizinin tanıtımı için ‘iamwaldo’ isimli bir kullanıcıdan gelen, “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör’ mesajının Türkiye’de tartışma yarattığı belirtildi.

Distopik hikayelerin yer aldığı dizinin yeni sezonunu öncesinde “The Waldo Moment” isimli bölüme gönderme yapan, “iamwaldo” karakteri bu mesajı Ekşi Sözlük kullanıcılarına atmış ve birçok Türk kullanıcı, tepki çekmiş bir kısmı da tanıtımın yaratıcı olduğunu ifade etmişti.

Independent’ın haberinde, birçok kullanıcının bu mesajdan rahatsız olduğu ifade edilirken, “Kullanıcılar bu reklamın, teknolojik bir kabus içinde olduklarını düşündürdü. İnsanların korkusunu kullanmaları rahatsız edici özellikle gerginlik ve anksiyete rahatsızlığı olanlar bu durumdan memnun kalmadı” yorumu yapıldı.

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