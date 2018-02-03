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04.02.2018 00:10

İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok

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İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok
Saat 18.00 sularında Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun mükerrer imzaların İnce'ye yazılmasını istediği dilekçesini okudu ve İnce'nin de aday olabileceğini belirtti.

Bu sırada kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Lütuf istemiyorum. Delegelerin özgür iradelerini istiyorum" açıklamasında bulundu. 

 

İNCE: "MÜKERRER OY YOK, O 49 DELEGE GENEL BAŞKANIN MARABASI DEĞİL"

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Muharrem İnce şunları söyledi: "CHP'nin tüzüğü çok net. Tüzüğünde aday olmak isteyen genel başkan adaylarının imzaların mükerrer olursa eğer imza veren kurultay delegeleri divana çağrılır seç tercihini yap denir. Eğer 49 mükerrer varsa asla yok bundan emin olun çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok kendileri yaptırmıştır. Benim gücüm yok. Divan başkanı delegeyi divana çağırsa der ki İnce mi Kılıçdaroğlu mu? Böyle bir işlem yapılmadan genel başkan iki satır yazı yazmış İnce'ye yazın demiştir. O 49 delege genel başkanın marabası değil. Genel başkanının böyle bir hakkı yoktur. Benim böyle bir isteğim yoktur. Bu suni krizidir. Algı operasyonudur. Şu anda ben arayıp telefonuma mesaj atıp 'sana imza vermediğim için utanıyorum' diyenden tutun 'gelip imza veririm' diyenler topladığım imza kadar bunu söyleyenler var."

 

 

 

 

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