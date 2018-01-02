İmamoğlu: Kişi başı 2,5 metreyi bulan yeşil alan

Tüm Dünya’ya barış dilekleri ile 2018’in ilk meclisini açan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; “3,5 sene içerisinde, 700 bin metrekareyi aşkın bir alanı, aktif yeşil alan olarak kent halkının yaşamına kattık.” dedi.

Başkan İmamoğlu, toplumsal barış için her bireyin sürece katkı sunması gerektiğini söyleyerek yeni yılın ilk meclisini açtı. 1.Oturumda görüşülen Gündem Maddeleri’nden 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Maddeler oy birliği, 6. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti. 2. Madde kapsamında gizli oyla belirlenen Denetim Komisyonu’na seçilen üyeler Aziz Gökdeniz, Haluk Karataş, Nejla Kotil, Ali Gürsel Ovalı ve Ömer Meşe oldu. Komisyon Raporları’ndan 11 ve 15. Maddeler oy birliği, 12,13 ve 14. Maddeler de oy çokluğu ile meclisten geçti.

“Kişi Başı Yaklaşık 2,5 Metreyi Bulan Yeşil Alan”

Gündemin 11. Maddesi’ni oluşturan Trafik ve Ulaşım Komisyonu Raporu konusuna gelindiğinde ilçedeki trafik sorununa dikkat çeken meclis üyelerinin ardından Beylikdüzü’ndeki durumu geniş bir pencereden yorumlayan Başkan İmamoğlu, “Göreve gelindiğinden bu yana, bu meclise hiçbir zaman imar artışı ile ilgili bir karar alınmamıştır. Beylikdüzü’nün en doğru şekilde yapılaşmasında sürece katkı sunma tavrındaydık. Belediye olarak görevimiz yoğunlaşan ilçeye yaşam alanları oluşturmaktır. 3,5 sene içerisinde, 700 bin metrekareyi aşkın bir alanı, aktif yeşil alan olarak kent halkının yaşamına kattık. Kişi başı yaklaşık 2,5 metreyi bulan yeşil alan sunuyoruz. İstanbul’da bu sayının altında yaşam süren ilçe sayısı yaklaşık 20’dir. Son 15 aylık bir süreçte hayatımıza yüz binlerce metrekarelik yeşil alan daha kazandıracağız. 2030 vizyonumuza göre 15-20 metrekareyi bulacak alan ile insanların yaşam kalitesini en üst seviye hissettikleri bir hedef koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Trafiğin Çözümü İçin Bölgesel İdari Sistem Oluşturulmalı”

Başkan İmamoğlu, ulaşımın İstanbul çapında toplumun en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, İBB ve ilçe belediyeleri ile ortak masalar kurularak bir çalışma geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Civar ilçelerin trafiği etkilediğini söyleyen İmamoğlu, bölgesel idari sisteminin oluşmasının öneminden bahsetti. Olayın siyasileştirilmemesini ifade eden İmamoğlu, “Göreve gelir gelmez ulaşımla ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Örneğin, Atatürk Bulvarı, Enver Adakan Caddesi, Hürriyet Bulvarı, Anadolu Caddesi, Osman Gazi Caddesi ile ilgili tüm ulaşım projelerini biz çalıştık, İBB’ye sunduk ve UTK kararı olarak onaylandı. Ne yazık ki şu an ki uygulama alınan karara uygun değil. Atatürk Bulvarı’nı biz yapalım yazımız da vardır ancak cevap alamadık. Yetki sahibi olmadığınız yerde uygulama yaptığınızda engelleniyorsunuz.” ifadelerinde bulundu.

“Metro acil gelmeli”

Son olarak ulaşımla ilgili toplu taşımacılığın da mühim bir konu olduğuna değinen İmamoğlu, 10 yılda Beylikdüzü’ne 170 bine yakın nüfus eklendiğini, taksi ve minibüs sıkıntıları yaşandığını, bu sorunları da İBB’ye bildirdiklerini dile getirdi. İmamoğlu, metrobüsün değerli ancak geçici bir hizmet olduğunu söyledi ve “Metronun acil gelmesi gerekir. Bu konuyla ilgili çok sayıda yazışmamız var. İhalesinin bir türlü yapılmaması Kanal İstanbul’un nerden geçeceği ile alakalıdır. Gecikmiş bir hizmet söz konusudur.” dedi. “İlçemizdeki ulaşım komisyonu çok önemli. Çalışmalarına devam etmeli.” cümleleriyle de raporu mecliste oyladı ve rapor oy birliği ile meclisten geçti. Meclisin 2. Oturumu 5 Ocak Cuma Saat 10.00’da gerçekleştirilecek

