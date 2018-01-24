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24.01.2018 17:35

İmamlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

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İmamlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Din Görevlileri Derneği üyesi 400 din görevlisi adına 30 imam, İnegöl Askerlik Şubesi'ne giderek Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak için dilekçe verdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İlçe Müftüsü Kazım Güzel ve İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı Recep Aydın ile birlikte İnegöl Askerlik Şubesi'ne giden 30 imam, Suriye'nin kuzeybatısındaki terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Afrin kentine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için başvuru yaptı.

Şubedeki görevlilere dilekçelerini veren grup adına konuşan Müftü Kazım Güzel, “İnegöl Müftülüğü ve İnegöl Din Görevlileri Derneği olarak askerlik şubesine cepheye gönüllü gitme talebimizi bildirdik. İlk günden itibaren camilerimizde yatsı namazında ve sabah namazında kahraman güvenlik güçlerimize, askerlerimize ve bütün vatan, millet, din, devlet için çalışan kardeşlerimizin başarısı, muvaffakiyeti, zaferi için yaptığımız duaların yanı sıra bedenen de yanlarında olduğumuzu gösterme adına buradayız. Vatan, millet, din, devlet, ezan, mukaddesat için her an canımızı vermeye hazırız. Her Türk asker doğar ve şahadet arzusuyla yaşar. Şahadet arzusuyla yaşayan herkesin de manevi şehitlik makamına ulaşır düşüncesini ifade etmek için buradayız. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehitlerimize ve daha önceki tüm şühedamıza Cenab-ı Hakk’tan mağfiret diliyoruz. Şu anda orada mücadele eden kardeşlerimize zafer, vuslat, yardım diliyoruz. Ve en kısa zamanda inşallah emniyet, sağlık, sıhhat, afiyetler içerisinde dönmelerini bekliyoruz. Zaferin olacağına inanıyoruz. İnanıyorsanız güçlüsünüz ve zafer inananlarındır, zafer yakındır” dedi.

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