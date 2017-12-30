'İltica krizi'nde Yunanistan'dan yeni adım

Yunan hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica başvurusu yapan 8 askerden birinin iltica başvurusunun kabul edilmesine ilişkin İltica Komisyonu'na itirazda bulunacağı iddia edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 firari askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı geç saatlerde yaptığı açıklama ile Yunanistan'ın kararına sert tepki gösterdi. Açıklamada, kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtildi ve 'Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu' denildi.

Yunanistan'daki darbeci asker için verilen siyasi sığınma hakkı konusunda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yunan hükümet kaynakları, iltica komisyonunun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.