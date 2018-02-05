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06.02.2018 01:25

İltica başvurusu reddedildi; Havalimanı'nda bekletiliyor

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İltica başvurusu reddedildi; Havalimanı'nda bekletiliyor
İsviçre’ye yaptığı iltica başvurusu reddedilen Gazeteci Hülya Emeç, esasa ilişkin yapılan itiraz başvurusunun sonucunu Zürih Havaalanında bekliyor.

Gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve İsviçre’ye yaptığı iltica başvurusu reddedilen Gazeteci Hülya Emeç, 21 gündür Zürih Havaalanında bekletiliyor.

Cezası kesinleştiği için Brezilya üzerinden İsviçre’ye gelen Emeç’in burada yaptığı iltica talebi, “Brezilya güvenli ülke statüsünde” denilerek reddedildi. Zürih Mültecilik Dairesi’in verdiği ret kararına itiraz eden Emeç günlerdir Zürih Havaalanı’nda bekletiliyor. Brezilya’ya gönderilmesi durumunda Türkiye’ye iade edilme riski de bulunan Emeç, esasa ilişkin yapılan itiraz başvurusuna halen geri dönüş yapılmadığını söyledi.

Artıgerçek’in haberine göre Emeç, Avukatı Nesrin Ulu aracılığıyla sığınma talebinin reddine karşı yürütmeyi durdurma kararı için dava açtıklarını ve bu kararın tebliğ edilmesine kadar havalimanında gözetim altında tutulmaya devam edileceğini belirtti.

Emeç yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Şu an bu gözetim evinde Mısır ve Güney Afrikalı mülteciler ile birlikteyim. Kürtçe konuşan diğer mültecilere sığınma hakkı verildi. En azından onlarla burada sohbet etme imkanım vardı. Şimdi yalnız kaldım. Günümü kitap okuyarak geçiriyorum. Üst mahkemeden kesin bir karar çıkana kadar da burada bekletileceğim. Kararın ne zaman çıkacağı ise belli değil.”

Dayanışma gösterenlere teşekkür ettiğini söyleyen Emeç‚ “Bir an önce bu sürecin son bulmasını istiyorum. Uzun zamandır ayağım toprağa basmadığı için kapı kollarına dokunamıyorum. Bir tür cezaevi psikolojisi yaşıyorum” diye konuştu.

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