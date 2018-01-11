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12.01.2018 01:20

İlkokulda dağıtılan hikaye kitabında skandal ifadeler

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İlkokulda dağıtılan hikaye kitabında skandal ifadeler
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nda içinde skandal ifadeler barındıran hikaye kitabı dağıtıldı.

CUMHURİYET - Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda içinde skandal ifadeler barındıran hikaye kitabının dağıtıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Mustafa Hoş'un Twitter hesabı üzerinden iki sayfasını paylaştığı Mürşide Uysal'ın kaleme aldığı kitapta, "Amcamın güzel kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah'tan kork! Allah'ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi." skandal ifadeleri yer alıyor.

İşte o sayfalar:

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