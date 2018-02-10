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10.02.2018 04:05

İlkokul formaları Armani'den

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İlkokul formaları Armani'den
Japonya'da bir devlet okulunun ünlü İtalyan markası Armani'ye tasarlattığı 80 bin yenlik (2 bin 800 TL) öğrenci üniformaları velilerin tepkisini çekti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun lüks semtlerinden Ginza'da bulunan bir devlet okulunun, yeni öğrenci üniformalarını ünlü İtalyan markası Giorgio Armani'ye tasarlatması tartışma yarattı. Veliler ve bazı milletvekilleri, ilkokul öğrencileri için ısmarlanan Armani marka üniformanın 80 bin yen (2 bin 800 TL) tutarındaki maliyeti nedeniyle okul yönetimine tepki gösterdi.

Söz konusu okulun mevcut üniformaları erkek öğrenciler için 16 bin, kız öğrenciler içinse 19 bin yen civarındaydı. Yeni üniformalar için ek masraflarla beraber velilerin cebinden çıkacak miktarın ise 90 bin yeni (3 bin 150 TL) bulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Huffington Post'a konuşan bir veli, "Pahalı olan bir şey iyidir, ucuz olansa kötüdür anlayışının çocukların zihnine yerleştirilmesi endişe verici" dedi.

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