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21.01.2018 03:15

İlker Başbuğ'dan Afrin açıklaması

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İlker Başbuğ'dan Afrin açıklaması
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekatında kararlı görünüyor ve bu harekatı başarıyla yapar" değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Zeytin Dalı adı verilen harekat kapsamında terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedefleri vuruluyor. 

Eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, "Afrin Operasyonu: Rusya hava sahasını açsa da açmasa da, Türkiye Afrin’e müdahalede kararlıdır. Türk Ordusu, bu harekatı en ince detayına kadar planlayıp icra edecektir. Ordumuza güvenimiz tamdır" dedi. 

 

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