İlk taksit ödeme için bugün son gün!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ocak ayında yapılacak ilk taksit ödemesi bugün sona eriyor.

Sürücüler anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapabilecek. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme yapmak mümkün. Peki 2018'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte yanıtı...

Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşti.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.



MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ BUGÜN BİTİYOR

MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.

MTV'nin bu yıla ilişkin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı ve bugün son gün.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.



MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün