Kerimcan Durmaz, repertuvarına yerli ve yabancı birçok parça koyarak kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. 20 dakika aralıksız dans şovu yapan Kerimcan Durmaz'ı izleyenler arasında anneannesi Gülşen Kelebek, babası Vedat, annesi Hülya Durmaz, ablası Serap Akbudak'ın yanı sıra Demet Akalın, Okan Kurt, Seren Serengil, Hatice Gönül, Emel Yıldırım gibi birçok ünlü sima vardı.

Dj'lik yaparak ünlenen Kerimcan Durmaz, ilk konserinde rekor kırdı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Kerimcan Durmaz, 3 bin 500 seyirciyle bir rekora imza attı.