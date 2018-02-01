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01.02.2018 10:30

İlk kez kan verecekler dikkat

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İlk kez kan verecekler dikkat
Sarıyer’de düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında konuşan Dr. Cemre Türkmenoğlu, kan bağışını ilk kez yapacakların kendini iyi hissetmesi ve tok olması gerektiğini söyledi.

Sarıyer Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan ve Kök Hücre Bağışı’  kampanyası SARFİT Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. İlki 2017 tarihinde 25 tüp bağışla başlatılan kampanya kapsamında bu yıl 26’sı kan, 18’i kök hücre bağışı olmak üzere toplam 44 tüp bağışlandı. Kan ve ilik bağışı alabilmek için kişinin tansiyon ve kan değerlerinin uygun olması gerektiğini belirten Kızılay’da görevli Dr. Cemre Türkmenoğlu, ilk kez kan ve kök hücre bağışı yapmak isteyenleri uyardı. Türkmenoğlu, “Eğer kriterler uygunsa kan alma işlemi başlıyor. En büyük kriter, bağışçının kendini iyi hissetmesi. Özellikle ilk kez kan verecekler için tam anlamıyla bir tokluk halinin oluşması çok önemli” dedi.

HEDEFİMİZ BAĞIŞ MİKTARINI ARTIRMAK

Kan bağışı konusunda özendirici projelere imza attıklarını anlatan SARFİT Spor Tesisleri Müdür Murat Kaya, kan bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının sürekli olarak yapılması gerektiğini söyledi. Kaya, “Tesis olarak böylesi önemli bir kampanyaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz her zaman daha fazla bağışçı bulmak ve toplanan kan miktarını artırmak” dedi.

 

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