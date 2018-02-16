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16.02.2018 07:50

İlk kez insanda görüldü! Acil uyarı geldi

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İlk kez insanda görüldü! Acil uyarı geldi
Çin, kuş gribi virüsü türevi olan H7N4'ün bir insanda görüldüğünü doğruladı. Yetkililer, Bahar Bayramı için sağlık uyarısı yayımladı.

ÇİN Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Jiangsu'da yaşayan 68 yaşındaki bir kadında kuş gribi türevi H7N4 tespit edildi. Kadının 25 Aralık 2017'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ancak taburcu edilen kadının şu anda sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hükümet, ilk kez H7N4 kuş gribi virüsü türevinin bir insanda görüldüğünü belirtti. Çinli yetkililer tarafından bilgilendirildiklerini belirten Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi de "Kadın semptomların başlamasından önce canlı kümes hayvanları ile temasta bulunmuş" açıklamasını yaptı.

KUŞ GRİBİ İNSANLARDA İLK KEZ HONG KONG'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

H7N4 virüsünün ilk kez bir insanda görüldüğü Çin'de H7N9 kuş gribi virüsü insanlar arasında daha yaygın. H7N9 virüsü nedeniyle 2003 yılından bu yana en az 600 kişi öldü, 1500'den fazla kişi de hastalığa yakalandı. 1997'de Hong Kong'da 6 kişinin virüsün H5N1 türevi nedeniyle hayatını kaybetmesi dünyada kuş gribi virüsünün insanlarda görüldüğü ilk vakalar olmuştu.(hürriyet)

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