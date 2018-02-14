  • BIST 113.455
  • Altın 164,663
  • Dolar 3,8036
  • Euro 4,7023
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
14.02.2018 18:55

İlk erik çıktı, fiyatı dudak uçuklatıyor!

»
İlk erik çıktı, fiyatı dudak uçuklatıyor!
Antalya'da çiftçi Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini örtü altında yetiştirdi. Kilosu 500 liradan alıcı bulan eriğin tanesi 12,5 liraya denk geliyor.

Aksu ilçesindeki 2 dönüm serada örtü altı can erik üretimi yapan Cengiz Avcı, Türkiye'de bu yılın ilk eriğini yetiştirdi.

Üretici Avcı, bu yıl havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni bir budama şekliyle serada ürün almayı yaklaşık 2 hafta öne çektiklerini söyledi. Birkaç gün sonra hasat yapmaya başlayacaklarını kaydeden Avcı, "Aslında ilk çıkan çiçekler yalancı çiçeklerdir ve bunlardan ürün elde edilmez. Ama çalışmalarımız sayesinde bu yalancı çiçeklerden ürün elde ettik" dedi.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA ERKEN YETİŞTİ

Asıl çiçeklerin yeni açtığını belirten Cengiz Avcı, ağaçta aynı anda meyve ve çiçeğin ender görülebileceğini söyledi. Avcı, "Adeta yediveren bir erik çeşidi oldu. 3 defa hasat yapacağız. Asıl çiçekten gelen hasadı 15 gün sonra yapacağız. Üçüncü kademe hasadı da nisan ayında yapacağız. Türkiye'de şu anda yetiştiren yok. Geçen yıl da rekor bizdeydi" diye konuştu.


Avcı, marketlerdeki eriğin Arjantin'den geldiğini ve kilosunun 750 ile 800 lira arasında satıldığını söyledi. Avcı, "Biz rakibimiz olmamasına rağmen fahiş bir fiyat yapmayacağız. Hamileleri düşünerek kilosunu 500 liradan satmayı planlıyoruz. Pahalı diyebilirler ama kocaman serada ilk hasadımızda alacağımız ürün 80 kilogram civarında. Çok masraflı bir üretim aşaması var. Bu nedenle fiyatları böyle tutmak zorundayız" dedi.

1837557_8f73be1a412f6e6c2468a09e06317784.jpg

HAMİLELERDEN TELEFON

Yalancı çiçekten meyveyi tutturmanın pek mümkün olmadığını anlatan Avcı, daha önce bu yöntemle eriği tutturanı görmediğini söyledi. Geçen yıl hamilelerden fiyatın pahalılığından dolayı çok fazla telefon aldığını kaydeden Avcı, "Erikleri serada değil de dışarda yetiştirdiğimizi düşünüyorlar. Çocuk gibi eriğe baktığımızı bilmiyorlar, gece gündüz onunla ilgileniyoruz ve masrafımız çok fazla. Bu nedenle bu fiyata satıyoruz" diye konuştu.

Cengiz Avcı, elde edecekleri ürünün alıcılarının hazır olduğunu belirterek, "Eriğin tanesi ortalama 25 gram. 1 kiloda yaklaşık 40 erik var. Tanesi 12.5 liraya geliyor. Kiloyla alamayan, taneyle de sipariş verebiliyor" dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cari açık beklentiyi aştı!14 Şubat 2018 Çarşamba 10:59
  • "Ziraat Bankası 1,5 milyar lirayı betona gömdü!"14 Şubat 2018 Çarşamba 10:30
  • Euro rekor kırdı!14 Şubat 2018 Çarşamba 09:14
  • Denizbank'ın satışına ilişkin flaş açıklama13 Şubat 2018 Salı 16:16
  • Resmen para yağacak! Onlar için kur farkı kaldırıldı13 Şubat 2018 Salı 13:02
  • Ziraat Bankası'na Çin'den 400 milyon dolar13 Şubat 2018 Salı 11:38
  • İkinci el' otoda büyük değişiklik13 Şubat 2018 Salı 11:15
  • 4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında yeni gelişme13 Şubat 2018 Salı 11:14
  • Milyonlarca yardıma muhtaç yurttaştan 4 bin 612’si iş bulabildi 13 Şubat 2018 Salı 10:18
  • Dolar güne nasıl başladı?13 Şubat 2018 Salı 10:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti