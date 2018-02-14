İlber Ortaylı: Cahil ve sapıklar!..

Tarihçi, yazar Prof. İlber Ortaylı, kendi adına sosyal medya hesapları açıp paylaşım yapanlara karşı mahkemeye başvurdu.

Ortaylı, "Cahil ve sapıklar bunu yapıyor" dedi. Ortaylı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 125.000 takipçisi olan 'ilbering' ve 27.000 takipçisi olan 'ilberortayliorg' hesapları için mahkeme yolunu tuttu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Ortaylı'nın avukatı Fahrettin Erbahayetmez'in başvurusu sonucunda iki hesaptan biri askıya alındı, diğer hesap ise hala etkin. Bu duruma ilişkin süreç İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ortaylı, "Benim adıma hesap açıp paylaşımlar yapan birçok cahil ve sapıklar var. Ne yazdıklarını bilmiyorum ama bir şey benzediğini de zannetmiyorum. Avukatım ve asistanım bu konuları takip ediyor" dedi.

Avukat Erbahayetmez da şunları söyledi:

"Biz bu konuda sulh ceza hakimliğine suç duyurusuna suç duyurusunda bulunduk. Bilhassa Hocam Cumhurbaşkanlığı Onur Ödülü aldıktan sonra bunlar çoğaldı. Lehte veya aleyhte olmak üzere hocamla ilgili aslı olmayan beyanlar çıkıyor. Hocam internet kullanmaz, sosyal iletişim ağlarıyla bir alakası yoktur. Sadece asistanlarının yönettiği (@ilberortayligsu) bir hesabı var. Onun adına buradan paylaşımlar yapılır. Bu konuyu temizlemekten de, bu hesaplarla uğraşmaktan da çok yorulduk. Herkes kendi siyasi görüşüne göre hocanın ağzından siyasi paylaşımlar yapıyor. Gerekli hukuki girişimlere devam edeceğiz' dedi.