  • BIST 119.214
  • Altın 162,377
  • Dolar 3,7429
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
02.02.2018 11:10

İktidarın hedefi olan Furkan Vakfı'ndan Erdoğan'a sert yanıt

»
İktidarın hedefi olan Furkan Vakfı'ndan Erdoğan'a sert yanıt
Gaziantep’te operasyona tepki amacıyla Vakıf üyeleri bir toplantı düzenledi. Gövde gösterisine dönüşen toplantıda verilen mesajlar dikkat çekti...

Adana, Niğde ve Elazığ'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda vakfın kurucusu Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından Vakfın geçici olarak faaliyetten men edildiği açıklanmıştı.

Alpaslan Kuytul ve diğer gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Vakıf üyeleri ise operasyona tepki gösteriyor.

Gaziantep’te operasyona tepki amacıyla Vakıf üyeleri bir toplantı düzenledi. Gövde gösterisine dönüşen toplantıda verilen mesajlar dikkat çekti.

“KORKAK NAMERT DÜŞMANLARIN…”

Vakfın Gaziantep şubesinin Twitter hesabından toplantıdan fotoğraf kareleri şu ifadelerle paylaşıldı:

 

“Furkan Hareketi Yoluna Devam Ediyor!

Grup Furkan'ın coşkulu ilahileri ile programımız devam ediyor.

Kaldır şehadet parmağını

Emrinle binler yürüsün

Korkak namert düşmanların

Lidere bağlılık görsün

Alparslan Hocam!”

Vakfın toplantıya dair bu mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj olarak yorumlandı.

Alpaslan Kuytul ve Furkan Vakfı bir süredir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyordu. Hükümete yakın medyada operasyon öncesinde Kuytul ve Furkan Vakfı’yla ilgili haberler çıkmıştı.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, 15 Temmuz darbe girişimini canlı yayında öğrenmiş ardından “Darbenin Müslümanlara hayırlı olması” temennisinde bulunmuştu.

Kuytul, darbe girişiminden bir gün önce, yani 14 Temmuz'da paylaşılan konuşmasında "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akın: Hükümet yetkilileri başka ülkede mi yaşıyor?02 Şubat 2018 Cuma 10:29
  • Tanal: OHAL KHK'ları darbe bildirisi niteliğinde!02 Şubat 2018 Cuma 10:26
  • Gürer: Reklama giden paranın hesabı yok!02 Şubat 2018 Cuma 10:21
  • CHP'li Topal, Karaborsaya düşen ilaçları gündeme getirdi02 Şubat 2018 Cuma 10:18
  • CHP'li Akkaya, Beykoz'un sorununu Meclis'e taşıdı02 Şubat 2018 Cuma 09:59
  • İktidarın hedefi olan Furkan Vakfı'ndan Erdoğan'a sert yanıt02 Şubat 2018 Cuma 09:55
  • "OHAL değil, oyalama komisyonu"02 Şubat 2018 Cuma 09:55
  • CHP'li Arslan: Özkan suçluluk psikolojisi taşıyor!02 Şubat 2018 Cuma 09:49
  • İşte Erdoğan'ın 'seçim ittifakı'nda yeni planı!02 Şubat 2018 Cuma 09:19
  • 'Saray’a soru sormak da yasak!02 Şubat 2018 Cuma 09:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti