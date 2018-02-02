İktidarda, kripto FETÖ kavgası devam ediyor

VELİ TOPRAK - SÖZCÜ - AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Gaziantep Üniversitesi'ne atadığı Rektör Ali Gür ile yazar olan eşinin, “Kripto FETÖ'cü” olduğunu iddia etti.

Rektörün, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili “Muhterem hocam siz işinizi bilirsiniz” mesajını açıklayan Tayyar, eşi Mehtap Gür'ün de Gülen'e gönderdiği e-postayı yayınladı.

MAİL DEŞİFRESİ

E-postaya göre Mehtap Gür, “Duydum ki değerli hocam üzülüyormuş üzülmesin. Bu kahpelere karşı savaşacağız. Ben hep hocamın yanında olacağım” diyor. Mehtap Gür'ün Bank Asya'da hesabı olduğunu, bu hesabı da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra kapattığını öne süren AKP'li Tayyar, bu bilgilerin hepsinin savcının önünde olduğunu savundu ve SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kadın kisveli ağzı bozuk yazar, bir dönem FETÖ'nün kullandığı sahtecilik ve yalan üzerinden itibar suikastı yapıyor. Daha önce Reis'e anti demokrat, partimize meşrebi geniş diye iftira atan bu sülük, güya Reis'in ve partimizin yanında. Kocanı al Pensilvanya'ya git.”

‘ÇETEYİ AÇIKLAYACAĞIM'

Şamil Tayyar, “Ne pahasına olursa olsun karı koca kriptolardan hesap sormayan namerttir” diye devam etti ve şunları kaydetti: “Bu kadın yazarın maillerini okuyun. Tarihe dikkat edin. Yürekli bir savcı arıyorum.” AKP Milletvekili Tayyar, “Bank Asya hesabını kapatmak için Cumhurbaşkanımızın seçilmesini beklemiş” diyerek şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız göreve başlayıp FETÖ umutları suya düşünce 14 Kasım 2014'te gidip hesabı kapattı. İşin vahim tarafı, bu bilgiler savcılıkta da var. Bunlar hakkında harekete geçilmezse Gaziantep'teki yargı/istihbarat çetesini açıklayacağım.”