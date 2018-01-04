İktidar medyası yüzde 12’lik enflasyondan müjde çıkardı

İktidar medyası enflasyon rakamları vermedi ama müjdesini verdi.

EVRENSEL - Enflasyondaki en ufak bir düşüşten müjde çıkarmayı başaran iktidar medyası bu kez de yükselen rakamlardan müjde çıkardı. Yüzde 12’ye dayanan rakamları görmezden gelen gazeteler yüksek çıkan rakamlar nedeniyle verilen farkı birinci sayfalarına taşıdı. Sabah gazetesi ise “Memur ve Emekliye Zam Müjdesi” rakamları görmeden haberi manşetine taşıdı.

Enflasyon 2017 yılında yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Hükümet tarafından önce yüzde 6 olarak belirlenen hedef yıl içerisinde 2 kez daha revize edilmesine rağmen hedefler tutmadı.

2017 yılında yüzde 7 zam verilen memur ile yüzde 8’lik artış yapılan asgari ücretli büyük kayıp yaşadı. Gıdada yüzde 14, ulaşımda yüzde 18, ev eşyasında yüzde 13 olan enflasyon emekçileri adeta ezdi. İktidar medyası ise enflasyonun altında ezilen emekçilere bu rakamları da müjde olarak sundu. Gazeteler yüzde 12’lik artıştan hiç bahsetmedi, artıştan kaynaklanan farkı ise başlıklarla birinci sayfalarına taşıdı.

ENFLASYON RAKAMLARI YOK, ‘MÜJDESI’ VAR

“Memur ve Emekliye Zam Müjdesi” manşeti ile çıkan Sabah gazetesi, enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte “yaklaşık 3 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisi yüzce 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69’luk artış olacak” diye yazdı. Birinci sayfasında yüzde 12’lik rakamlardan hiç söz etmeyen gazete, içeride verdiği haberinde rakamların arttmasından kaynaklanan farkı da müjde olarak sundu.

İktidar yanlısı diğer gazeteler ise Sabah gazetesi gibi manşletlerine taşımasalar da birinci sayfalarından enflasyon rakamlarını hiç görmedi. İktidar medyasının hemen hepsi birinci sayfalarından verdikleri haberlerde rakamları görmeden memur ve memur emeklisine yüksek çıkan rakamlar nedeniyle verilen artışı başlıklarına taşıyarak verdi.

STAR, YENİ ŞAFAK, MİLLİYET, AKŞAM...

Star gazetesi birinci sayfasından “Emekliye yüzde 5.69 zam” başlığı ile gördüğü haberinde “Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla 12 milyon emeklinin merakla beklediği zamn oranı belli oldu” diyerek rakamları paylaştı. Türkiye gazetesi “Emekliye en az 1.570 TL” başlığını kullanırken, Yeni Şafak ise “En düşük memur maaşı 2 bin 893 lira” başlığı ile haberi küçük bir şekilde ve ensflasyondan bahsetmeksizin birinc, sayfasına taşıdı. Milliyet gazetesi de haberi tıpkı Yeni Şafak gibi “En düşük memur maaşı 2.893TL” başlığı ile verdi. akşa, Habertürk gibi gazeteler de rakamları hiç görmeden haberleri vermeyi başardı.

Açıklanan rakamları birinci sayfasından görmeyen gazetelerden biri ise Aydınlık gazetesi oldu.

RAKAMLAR VE GERÇEKLER

Rakamların ne anlama geldiğini yazan gazeteler ise yine gazetemiz Evrensel ile Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü oldu. Gazetemizin Ekonomi Editörümüz Bülent Falakaoğlu’nun analizi ile “Enflasyonda hayaller yüzde 6 gerçekler yüzde 12: Şimdiden yoksullaştık” başlığı ile manşete taşıdığımız haberde, rakamların ne anlama geldiğine ilişkin detaylı veriler yer aldı. Birgün gazetesi haberi “Halka zam, kendilerine 4 bin araç” başlığı ile görürken, Söcü gazetesi de “Emeklilere bir simit parası zam” başlığını kullandı. Cumhuriyet, “Enflasyon zirvede, fatura yine çalışana” başlığı ile rakamları birinci sayfasına taşıdı.