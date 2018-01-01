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02.01.2018 03:00

‘İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük insani krizi yaşanabilir'

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‘İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük insani krizi yaşanabilir'
İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Mordaunt, 2018 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanmış en kötü insani krizlerinden birinin bu yıl meydana gelebileceğini belirtti.

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, "2017, korkunç insani krizlerin yaşandığı bir yıl olsa da 2018, ondan da kasvetli olabilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ek olarak 21 milyon dolar aktarmak için hazırlıklara başladı. Söz konusu kaynağın sorunlu bölgelerde 13 milyon kişiye su temin edilerek sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve 9 milyon kişinin gıda ihtiyacının karşılanması için kullanılacağı belirtiliyor.

İngiltere BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'na her yıl 55 milyon dolar aktarıyor.

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