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06.02.2018 05:30

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

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İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çorum’un İskilip ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İskilip ilçesinden Bayat ilçesine giden 34 yaşındaki Mehmet Ekşi yönetimindeki 06 LUK 37 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 yaşındaki Hasan Çatıkkaş yönetimindeki 06 FP 1016 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Mehmet Ekşi ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halim Koca (54) ve eşi Hatun Koca (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer sürücü Hasan Çatıkkaş ambulansla Çorum Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasan Çatıkkaş’ın hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi. Kaza ile ilgili olarak Iskilip Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

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