İki liderden ortak açıklama: Bu bizim için bir görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ortak basın toplantısı.

Mustafa TURAPOĞLU - Gizem KARADAĞ / ANKARA (DHA) - Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu'nun Genel Merkez önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı. Karamollaoğlu daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası her iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuştu. Karamollaoğlu, dün düzenlikleri basın toplantısında hazırlamış oldukları uyum yasaları tekliflerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bugünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne takdim etmek için buraya geldik. Bu bizim için bir görev. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha önce bizi ziyaret etmişti. Bu da iadeyi ziyaret oldu. Kısa da olsa hazırlamış olduğumuz uyum yasaları hakkında bilgi verdik. Bize göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşları uyum yasaları hakkında düşüncelerini, yaptıkları çalışmaları bize verdiler. Türkiye'nin sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Bu tür ziyaretler demokrasimizin kalitesi açısından, karşılıklı aktarılması açısından değerli görüyoruz. Biz aktarmış oldukları bilgileri büyük bir dikkatle inceleyip, kendilerine aktaracağız" diye konuştu.

Her iki lider açıklamanın ardından basın mensuplarından soru almayacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu parti çıkışına kadar uğurladı.