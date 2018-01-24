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25.01.2018 05:55

İki lider arasında kritik görüşme sona erdi

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İki lider arasında kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemin en kritik görüşmelerinden birini gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Trump iki aylık aradan sonra telefonla görüştü. 20:30'da başlaması beklenen görüşme gecikmeyle başlamıştı.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın da görüşmenin gündemleri arasında yer alması bekleniyordu.

Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, Trump'ın Erdoğan'la 'Suriye'de gerilimin düşürülmesini' konuşacağı duyurulmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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