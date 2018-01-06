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06.01.2018 17:55

'İki korkak kendi yarattıkları karanlıkta ittifak şarkıları söylüyor'

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'İki korkak kendi yarattıkları karanlıkta ittifak şarkıları söylüyor'
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye sert sözler.

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)- Kastamonu'da partisinin il kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek" dedi.

Kastamonu CHP İl Kongresi Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans salonunda yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede ilk olarak CHP'li Özel konuştu. Özel, şöyle dedi:

"16 Nisan'da şaibeli, mühürsüz olan ama meşru olmayan bir Anayasa o tek adamın hevesini şimdilik kursağında bırakmıştır. Bir kez daha sorulacak; Nasıl ? 16 Nisan bunlar tarafından bir referandum olduğu halde biz 'İçeriğini, Anayasa Mahkemesi'ni, HSK'yı, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını konuşalım' derken nasıl birileri 'Ey Kılıçdaroğlu' deyip o referandumu bir genel seçime çevirip kazanmaya çalıştılarsa, karşılarında bir onlar kadar bu rejim değişikliğine 'hayır' diyecek güçlü bir iradeyi kararlılığı gördülerse önümüzde yapılacak ilk seçimi bu kez bir referanduma dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de birileri ittifak konuşuyor. Aslında iki korkak kendi yarattıkları karanlıktan Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar."

15 Temmuz darbe girişimi ilgili de konuşan Özel, "Darbeden çok çekmiş bir partiden sağı da solu da çok iyi bilen bir partiden 15 Temmuz gecesi bir darbeci çıkmadı. Ama senin AKP dediğin parti karnı yarık gibi açıldı. İçinden 100 bin tane FETÖ'cü çıktı, çıkmaya da devam ediyor bir o kadarda içerde var” diye konuştu.

Veli Ağbaba ise, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın" diye konuştu.

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