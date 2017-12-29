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30.12.2017 01:05

İki aday çıktı, Erdoğan kongreyi iptal etti

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İki aday çıktı, Erdoğan kongreyi iptal etti
31 Aralık Pazar günü yapılması planlanan AKP Bolu 6. Olağan Kongresi iptal edildi...

31 Aralık Pazar günü yapılması planlanan AKP Bolu 6. Olağan Kongresi iptal edildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacaktı. Günler öncesinde afişler hazırlanmış ve duyurular yapılmıştı.

Bolu AKP il başkanlığı seçimlerine, AKP’nin şimdiki il başkanı Nurettin Doğanay tek aday olarak katılacaktı. Ancak kongreye günler kala Mehmet Emin Güz Bolu İl başkan adayı oldu ve ortalık karıştı.

Yerel sitelerin geçtiği haberlere göre ise tartışmanın arka planında, AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun arasındaki kavga yatıyor. Öncü Düzce Haber’in iddiasına göre, AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun adaylık açıklamasından önce desteklediği adayın genel merkez nezdinde değerlendirmeye alınmasını istedi. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşan ve durumu izah eden Ercoşkun, "Aday konusunda Ataş'ı aşamıyoruz" dedi. Bunun üzerine Erdoğan daha detaylı bir değerlendirilme yapılması için kongrenin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı aldı.

Bolu’nun yerel sitesi medya14 ise, başını Bolu Milletvekili Ali Erçoşkun, eski il başkanı Ömer Sayın ve görevden alınan eski merkez ilçe başkanı Adil Esen’in bir araya gelerek Mehmet Emin Güz’ü, Nurettin Doğanay’ın karşına rakip olarak çıkmayı ikna ettiğini yazdı.

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