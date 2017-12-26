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26.12.2017 10:50

İhraçların çoğu AKP - FETÖ ortaklığından sonra yerleşenler

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İhraçların çoğu AKP - FETÖ ortaklığından sonra yerleşenler
Son KHK ile TSK’den ihraç edilenlerin büyük kısmı, AKP’nin FETÖ ile köprüleri attıktan sonra kadrolara yerleşen isimler olması dikkat çekti.

SERTAÇ EŞ - CUMHURİYET - Yayımlanan son KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 637 personel ihraç edildi. Tespitlere göre kurum bünyesinde görev yapan toplam 25 istihbarat görevlisinin de KHK ile görevlerine son verildi. İhraç edilenlerin çok büyük bir bölümünün AKP iktidarı döneminde TSK kadrolarına girdiği, 63 subay, 30 astsubay ve 9 uzman çavuşun da AKP ile FETÖ arasındaki ilişkilerin koptuğu Aralık 2013 tarihinden sonra kadrolara yerleştiği ortaya çıktı.

İhraçlar, FETÖ’nün yoğun olarak örgütlendiği iddialarının darbe girişimi öncesinde de gündeme geldiği Hava Kuvvetleri’nde yoğunlaştı ve 327 kişi atıldı.

Kara Kuvvetleri’nden ihraç edilen 76 subay, 24 astsubay 2007 ve sonraki yıllarda kuvvete katıldı. Deniz Kuvvetleri’nden ihraç edilen 63 subay ve 42 astsubay 2006 ve sonraki yıllarda kuvvet kadrolarına girdi. Hava Kuvvetleri’nde ise rakamlar daha da yükseliyor. Buna göre ihraç edilen 125 subay, 119 astsubay 11 uzman çavuş 2006 yılı ve takip eden yıllarda kurum kadrolarına yerleşti.

AKP iktidarı ile FETÖ arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olan 17- 25 Aralık 2013’ten sonra TSK’ye girenlerden de epey ihraç var. İhraç edilenlerden 11 subay, 2 astsubay Kara Kuvvetleri’ne 2014-2015 yıllarında girdi. Deniz Kuvvetleri’ne 2014-2015 yıllarında giren 18 subay, 6 astsubay ihraç edilenler arasında yer aldı. Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 2014- 2015 girişli subay sayısı 34, astsubay sayısı 22 ve uzman çavuş sayısı da 9 olarak belirlendi.

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